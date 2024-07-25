Video Yaşam İzmir'de silahlı saldırı! Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı | Video
İzmir'de silahlı saldırı! Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı | Video

İzmir'de silahlı saldırı! Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı | Video

25.07.2024 | 08:49

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Kasığına isabet eden 3 mermi ile ağır yaralanan kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Olay saat 23.00 sıralarında Bornova Yeşilçam Mahallesi 2003 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Güller (31), sokakta yürüdüğü esnada motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla silahlı saldırıya uğradı. Motosikletli saldırgan İsmail Güller'e ardı ardına ateş ederek sokaktan uzaklaştı. Kasığına isabet eden 3 mermi ile yaralanan Güller, kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen İsmail Güller, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Güller'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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