İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video

İzmir’in Bornova ilçesinde husumetli oldukları ileri sürülen 2 grup arasında çıkan ve 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli oldukları ileri sürülen 2 grup sokakta karşılaştı. Burada konuşmaya başlayan şahıslar arasında çıkan tartışmanın ardından Y.A., yanında bulunan bıçakla O.B.'nin üzerine yürüdü. Bir süre sonra ise Y.A., boğuşma esnasında O.B.'yi vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince durumu ağır olan yaralı O.B., İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde ise polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden M.A.'nin kesici aletle yaralandığı tespiti üzerine adrese ambulans çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavganın ardından kaçan Y.A.'yı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

BIÇAKLI KAVGA ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yaşanan bıçaklı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kayda alındı. Görüntülerde, 2 grup arasında 4 tartışma olduğu ve elinde bıçak olan şahsın boğuşma esnasında karşısındakini defalarca bıçakladığı, yaşanan dehşet anlarına şahit olan 1 kadının ise o korkuyla 'Oktay' diye bağırdığı yer alıyor.