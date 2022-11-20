Video Yaşam İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video
İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video

İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video

20.11.2022 | 13:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video 00:43
İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video 20.11.2022 | 13:22
Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video 04:27
Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video 20.11.2022 | 11:32
Özel hastanedeki skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş | Video 03:45
Özel hastanedeki skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş | Video 20.11.2022 | 11:32
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video 01:21
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video 20.11.2022 | 11:33
Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 00:55
Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 20.11.2022 | 08:57
Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı | Video 02:49
Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı | Video 20.11.2022 | 10:24
Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video 00:17
Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video 20.11.2022 | 09:49
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video 01:02
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video 20.11.2022 | 08:57
Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti | Video 07:06
Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti | Video 20.11.2022 | 08:56
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 04:36
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 19.11.2022 | 19:22
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 01:51
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 19.11.2022 | 16:54
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video 01:51
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:20
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 06:42
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 19.11.2022 | 16:06
Siverek’te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:26
Siverek'te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:14
Tekirdağ’da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:57
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video 19.11.2022 | 14:44
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:30
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 11.11.2022 | 12:01
Başakşehir’de kuryeyi hastanelik eden dayak kamerada | Video 00:32
Başakşehir'de kuryeyi hastanelik eden dayak kamerada | Video 19.11.2022 | 14:49
İran asıllı Kanadalı iş adamına kapkaç şoku: 60 bin lira değerindeki cep telefonu çalındı | Video 01:20
İran asıllı Kanadalı iş adamına kapkaç şoku: 60 bin lira değerindeki cep telefonu çalındı | Video 19.11.2022 | 15:14
Elektrik trafosu küçük çocuğun yüzünde bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 02:48
Elektrik trafosu küçük çocuğun yüzünde bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 19.11.2022 | 14:56
Sokak ortasında eşini öldüren eski polis adliyeye sevk edildi | Video 02:55
Sokak ortasında eşini öldüren eski polis adliyeye sevk edildi | Video 19.11.2022 | 14:55

İzmir’in Bornova ilçesinde husumetli oldukları ileri sürülen 2 grup arasında çıkan ve 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli oldukları ileri sürülen 2 grup sokakta karşılaştı. Burada konuşmaya başlayan şahıslar arasında çıkan tartışmanın ardından Y.A., yanında bulunan bıçakla O.B.'nin üzerine yürüdü. Bir süre sonra ise Y.A., boğuşma esnasında O.B.'yi vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince durumu ağır olan yaralı O.B., İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde ise polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden M.A.'nin kesici aletle yaralandığı tespiti üzerine adrese ambulans çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavganın ardından kaçan Y.A.'yı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

BIÇAKLI KAVGA ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan yaşanan bıçaklı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kayda alındı. Görüntülerde, 2 grup arasında 4 tartışma olduğu ve elinde bıçak olan şahsın boğuşma esnasında karşısındakini defalarca bıçakladığı, yaşanan dehşet anlarına şahit olan 1 kadının ise o korkuyla 'Oktay' diye bağırdığı yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA