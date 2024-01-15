İzmir'de sokak ortasındaki silahlı çatışma kamerada | Video
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştı. 4 kişinin yaralandığı çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"TEKSAS'A ÇEVİRDİLER"
Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı. Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı. Görüntüyü çeken vatandaşın, "Teksas'a çevirdiler" diye bağırıp tepki vermesi de dikkat çeken detay olarak yer aldı.
1 GÖZALTI
Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U. (16) adlı genci suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. H.U.'ya pompalı tüfekle karşılık veren şüpheliyi tespit etme çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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