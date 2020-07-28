İzmir'de sokaklarda şaşırtan görüntüler | Video
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İzmir'de, sahil kenarlarında vakit geçiren çoğu vatandaşın maske takmadığı görüntülendi.
Yurt genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve uyarılara rağmen izmirliler, tedbirleri unuttu. Yaz nedeniyle sıcaklardan bunalan İzmirliler, soluğu sahil kenarlarında aldı. Alsancak'ta çimlerde oturan vatandaşlar, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına alınan maske ve sosyal mesafeye dikkat etmedi. Piknik yapan vatandaşların birbirlerine yakın mesafede durmalarına rağmen maske takmadıkları görüldü.