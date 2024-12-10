Video Yaşam İzmir'de son yılların en büyük suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama | Video
İzmir'de son yılların en büyük suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama | Video

İzmir'de son yılların en büyük suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama | Video

10.12.2024 | 08:35

İzmir'de, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, senet ve 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunda 'Beşoklar' olarak bilinen ve yurt dışında firari olan B.B.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne 23 Kasım tarihinde helikopter ve dron destekli operasyon gerçekleştirildi.

49 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
19 Kasım günü Ç.E. isimli şahsın teknik ve fiziki cihazlarla takip edilerek öldürülmesi olayını gerçekleştiren ve organize eden, örgütlü olarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan, örgütün korkutucu gücünden faydalanarak üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil ettikleri anlaşılan örgüte yönelik aylar süren fiziki ve teknik takipler neticesinde 49 hedef şahsa yönelik operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

SON YILLARIN EN KAPSAMLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Yapılan operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin tümünün örgütün yöneticileri olduğu öğrenilirken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar maddesi, 305 fişek, 102 bin 915 TL, 2 bin 550 dolar, 46 senet, 2 telsiz ve 1 araç takip cihazı ele geçirildi. Operasyonun İzmir'de son yılların en kapsamlı organize suç örgütü operasyonu olduğu belirtildi.

Ayrıca bu operasyonun, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, 5 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ve 271 adet tabanca ile çeşitli tabanca parçalarının ele geçirildiği İzmir'in en büyük silah yakalaması operasyonunun akabinde yapıldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 773 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 00:40
Gaziantep'te 773 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 10.12.2024 | 09:20
Eski sevgilisinin kardeşini vurdu, ’dur’ ihtarına uymayan şahıs havaya ateş açılarak yakalandı: 1 yaralı | Video 01:57
Eski sevgilisinin kardeşini vurdu, 'dur' ihtarına uymayan şahıs havaya ateş açılarak yakalandı: 1 yaralı | Video 10.12.2024 | 09:17
Çengel-9 ve Çengel-10 operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:54
Çengel-9 ve Çengel-10 operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 10.12.2024 | 08:43
Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak | Video 02:49
Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak | Video 10.12.2024 | 08:35
İzmir’de son yılların en büyük suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama | Video 02:15
İzmir'de son yılların en büyük suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama | Video 10.12.2024 | 08:35
Bunalıma giren şahıs polise direndi: Evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı | Video 02:04
Bunalıma giren şahıs polise direndi: Evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı | Video 10.12.2024 | 08:35
Çakmak dolum tüpü arabada bomba gibi patladı | Video 01:59
Çakmak dolum tüpü arabada bomba gibi patladı | Video 10.12.2024 | 08:35
İmamın yanına oturup namaz kılan Down sendromlu çocuğa ilçe müftüsünden hediye | Video 01:54
İmamın yanına oturup namaz kılan Down sendromlu çocuğa ilçe müftüsünden hediye | Video 09.12.2024 | 16:35
Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video 01:55
Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video 09.12.2024 | 16:35
Araç içinde tabancayla vurularak ölen kadın toprağa verildi | Video 03:54
Araç içinde tabancayla vurularak ölen kadın toprağa verildi | Video 09.12.2024 | 16:01
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 01:55
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 09.12.2024 | 15:36
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1’i çocuk 2 ağır yaralı | Video 02:37
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i çocuk 2 ağır yaralı | Video 09.12.2024 | 14:53
Evlerini kenevir serasına çevirdiler, kendilerini ’hastalığıma iyi geliyordu’ diyerek savundular | Video 01:53
Evlerini kenevir serasına çevirdiler, kendilerini 'hastalığıma iyi geliyordu' diyerek savundular | Video 09.12.2024 | 14:37
Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 02:13
Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 09.12.2024 | 14:20
Takıntılı sapık adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı | Video 01:20
Takıntılı sapık adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı | Video 09.12.2024 | 14:19
Masaj yaptırmak için gitti; şans eseri hayatı kurtuldu | Video 05:53
Masaj yaptırmak için gitti; şans eseri hayatı kurtuldu | Video 09.12.2024 | 13:43
Köpeği motosiklete bağlayıp sürükleyen kişiye para cezası ve adli soruşturma | Video 00:19
Köpeği motosiklete bağlayıp sürükleyen kişiye para cezası ve adli soruşturma | Video 09.12.2024 | 12:58
Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti | Video 00:20
Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti | Video 09.12.2024 | 12:58
Aynı kişiye 3 kez 34 bin TL kaptırdı | Video 03:08
Aynı kişiye 3 kez 34 bin TL kaptırdı | Video 09.12.2024 | 12:58
Sarıyer’de AVM’de cinayet! Motosikletliyi gasbedip kaçtı | Video 00:35
Sarıyer'de AVM'de cinayet! Motosikletliyi gasbedip kaçtı | Video 09.12.2024 | 11:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA