İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere su bedellerine yüzde 11.7 zam yapması, Tüketiciyi Koruma Derneği'ni (TÜKODER) de harekete geçirdi. Tüketicilerin yaşamını zorlaştıracak bir durum olması halinde devreye girebileceklerini söyleyen TÜKODER İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan, zammın geri alınması için başvuruda bulunup, tüketicinin yanında yer alabileceklerini ifade etti.