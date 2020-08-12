Video Yaşam İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video

İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video

İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video
12.08.2020 | 20:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video 02:30
İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor | Video 12.08.2020 | 20:36
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi | Video 01:16
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi | Video 12.08.2020 | 18:31
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 00:50
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 12.08.2020 | 18:25
Polisin korona virüs uyarısına ‘Acele gitmemiz lazım’ yanıtını verdi | Video 01:35
Polisin korona virüs uyarısına ‘Acele gitmemiz lazım’ yanıtını verdi | Video 12.08.2020 | 18:25
İzmir'de inanılmaz görüntü! Düğünde sadece 1 kişi maske taktı! | Video 00:43
İzmir'de inanılmaz görüntü! Düğünde sadece 1 kişi maske taktı! | Video 12.08.2020 | 18:08
İstanbul Şile'de denize giren iki kardeş boğularak öldü | Video 07:58
İstanbul Şile'de denize giren iki kardeş boğularak öldü | Video 12.08.2020 | 15:52
Son Dakika Haberi: Çorum’da yangın faciası! Ölü sayısı 5’e yükseldi | Video 02:10
Son Dakika Haberi: Çorum’da yangın faciası! Ölü sayısı 5’e yükseldi | Video 12.08.2020 | 14:00
Antalya'da villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku | Video 02:30
Antalya'da villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku | Video 12.08.2020 | 13:57
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? | Video 00:42
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? | Video 12.08.2020 | 13:03
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün! 00:42
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün! 12.08.2020 | 11:39
Son Dakika Haberi | Kritik 'Bilim Kurulu' toplantısı ardından açıklama! Okullar ne zaman açılacak? | Video 02:47
Son Dakika Haberi | Kritik 'Bilim Kurulu' toplantısı ardından açıklama! Okullar ne zaman açılacak? | Video 12.08.2020 | 13:09
Malatya'da lunaparkta tepki çeken skandal görüntüler | Video 01:22
Malatya'da lunaparkta tepki çeken skandal görüntüler | Video 12.08.2020 | 12:28
İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video 08:10
İstanbul Maltepe’de bekçilerin hırsızlarla çatışma anları kamerada | Video 12.08.2020 | 10:26
Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video 00:50
Edirne hareketli dakikalar, polis havaya ateş açtı | Video 12.08.2020 | 09:43
İstanbul Arnavutköy'de el çabukluğuyla kuruyemişçiyi böyle 600 lira dolandırdılar | Video 05:38
İstanbul Arnavutköy'de el çabukluğuyla kuruyemişçiyi böyle 600 lira dolandırdılar | Video 12.08.2020 | 10:24
Denizli'de evin bahçesindeki yılan paniği kamerada | Video 00:50
Denizli'de evin bahçesindeki yılan paniği kamerada | Video 12.08.2020 | 10:33
İstanbul Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi | Video 06:34
İstanbul Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi | Video 12.08.2020 | 09:43
Son dakika haberi | 'Van Gölü'ndeki esrarengiz yaratığın görüntüleri korkuttu | Video 05:04
Son dakika haberi | 'Van Gölü'ndeki esrarengiz yaratığın görüntüleri korkuttu | Video 12.08.2020 | 09:39
Son Dakika Haberi | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih... | Video 01:20
Son Dakika Haberi | Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih... | Video 12.08.2020 | 10:01
Son Dakika Haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatı daha ne kadar düşecek? Flaş altın fiyatları balonu uyarısı | Video 01:36
Son Dakika Haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatı daha ne kadar düşecek? Flaş altın fiyatları balonu uyarısı | Video 12.08.2020 | 09:40

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere su bedellerine yüzde 11.7 zam yapması, Tüketiciyi Koruma Derneği'ni (TÜKODER) de harekete geçirdi. Tüketicilerin yaşamını zorlaştıracak bir durum olması halinde devreye girebileceklerini söyleyen TÜKODER İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan, zammın geri alınması için başvuruda bulunup, tüketicinin yanında yer alabileceklerini ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA