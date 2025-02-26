İzmir'de suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı | Video
İzmir'in Torbalı ilçesinde çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve mermilerin yanı sıra balistik yelek ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.
Olayla ilgili suç örgütü lideri B.A. ile beraber 23 şüpheli gözaltına alındı.
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