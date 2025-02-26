Video Yaşam İzmir'de suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı | Video
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı | Video

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı | Video

26.02.2025 | 09:54

İzmir'in Torbalı ilçesinde çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve mermilerin yanı sıra balistik yelek ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Torbalı ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma ve kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen suç örgütü belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucu 25 Şubat günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 159 adet fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili suç örgütü lideri B.A. ile beraber 23 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te cayrokopter destekli denetimlerde 5 araç trafikten men edildi | Video 01:01
Gaziantep'te cayrokopter destekli denetimlerde 5 araç trafikten men edildi | Video 26.02.2025 | 10:02
Şanlıurfa’da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı | Video 01:07
Şanlıurfa’da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı | Video 26.02.2025 | 10:02
İzmir’de suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı | Video 01:37
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı | Video 26.02.2025 | 09:54
Tekel bayii ve depolarda 750 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 01:10
Tekel bayii ve depolarda 750 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 26.02.2025 | 09:34
Kayan araç park halindeki otomobillere çarptı! O anlar kamerada | Video 00:44
Kayan araç park halindeki otomobillere çarptı! O anlar kamerada | Video 26.02.2025 | 09:19
Çocuğa dayak görüntüleri yüzünden çıkan kavgada öldürüldü | Video 08:44
Çocuğa dayak görüntüleri yüzünden çıkan kavgada öldürüldü | Video 26.02.2025 | 09:16
Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar | Video 00:31
Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar | Video 26.02.2025 | 08:33
26 yaşındaki genç ölü bulundu, yanındaki arkadaşı gözaltına alındı | Video 01:24
26 yaşındaki genç ölü bulundu, yanındaki arkadaşı gözaltına alındı | Video 26.02.2025 | 08:28
Adıyaman’da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 33 gözaltı | Video 01:54
Adıyaman’da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 33 gözaltı | Video 25.02.2025 | 16:36
Tuzla’da ehliyetsiz sürücünün bankta oturan kadına çarptığı anlar kamerada | Video 01:49
Tuzla'da ehliyetsiz sürücünün bankta oturan kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.02.2025 | 16:20
Kadın kuaförünü kurşunlamaya çalışan kişi silah tutukluk yapınca camı kırmaya çalıştı | Video 02:25
Kadın kuaförünü kurşunlamaya çalışan kişi silah tutukluk yapınca camı kırmaya çalıştı | Video 25.02.2025 | 15:40
Aniden fenalaşarak yere yığıldı, hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 05:52
Aniden fenalaşarak yere yığıldı, hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 25.02.2025 | 15:00
İş adamına şantaj! Oğlunun fotoğraflarını atıp 100 bin dolar para istediler | Video 00:49
İş adamına şantaj! Oğlunun fotoğraflarını atıp 100 bin dolar para istediler | Video 25.02.2025 | 14:37
Sancaktepe’de şantaj tuzağı: İş adamına oğlunun fotoğraflarını atıp 100 bin dolar para istediler | Video 00:49
Sancaktepe’de şantaj tuzağı: İş adamına oğlunun fotoğraflarını atıp 100 bin dolar para istediler | Video 25.02.2025 | 14:14
Ümraniye’de okul bahçesinde 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısıran köpeğin sahibi gözaltına alındı | Video 01:31
Ümraniye'de okul bahçesinde 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısıran köpeğin sahibi gözaltına alındı | Video 25.02.2025 | 14:14
Beşiktaş’ta elektrik akımına kapılan köpek sahibini ısırdı | Video 04:28
Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek sahibini ısırdı | Video 25.02.2025 | 13:27
İzmir’de 17 ayrı kaçakçılık operasyonu: 18 kişiye işlem | Video 01:38
İzmir'de 17 ayrı kaçakçılık operasyonu: 18 kişiye işlem | Video 25.02.2025 | 13:22
Edirne’de köy arazisini satan eski muhtar ve aralarında iş adamlarının da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video 00:19
Edirne'de köy arazisini satan eski muhtar ve aralarında iş adamlarının da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video 25.02.2025 | 12:08
Bursa’da başıboş köpekler dehşet saçtı: 35 koyun ve tavuğu parçaladı | Video 01:31
Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı: 35 koyun ve tavuğu parçaladı | Video 25.02.2025 | 12:08
Nefes borusuna yiyecek takılan İngiliz turisti, garsonun Heimlich manevrası kurtardı | Video 03:12
Nefes borusuna yiyecek takılan İngiliz turisti, garsonun Heimlich manevrası kurtardı | Video 25.02.2025 | 12:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA