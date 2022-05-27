Video Yaşam İzmir’de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi | Video
İzmir’de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi | Video

İzmir’de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi | Video

27.05.2022 | 09:58

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İzmir’in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatı doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı. 24 Mayıs 2022 tarihinde Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesinde şüpheli İ.Ü.'yü yakalayan ekipler yapılan üst aramasında Helenistik döneme (M.Ö. 300 ile M.Ö. 30 yılları) ait olduğu değerlendirilen 15 adet gümüş sikke ele geçirdi.

Aynı tarihte Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesinde de şüpheli A.B.'yi yakalayan ekipler, yapılan üst aramasında yine Helenistik döneme ait olduğu düşünülen 13 adet gümüş sikkeye el koydu.

25 Mayıs 2022 tarihinde Menemen ilçesi Yıldırım Mahallesinde şüpheli S.Ç.'nin içerisinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 182 bronz ve bakır sikke ele geçirdi. Ekipler, 3 farklı operasyonda ele geçirdikleri tarihi eser niteliğindeki toplamda 210 adet sikkeyi İzmir Müze Müdürlüğüne teslim ederken, yakalanan 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

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