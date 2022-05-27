Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
00:10
Çaldığı televizyonla yakalanan hırsız tutuklandı | Video 27.05.2022 | 10:46
11:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 27.05.2022 | 10:40
02:27
Son Dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi evde ölü bulundu! | Video 27.05.2022 | 10:28
02:56
Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu vefat etti | Video 27.05.2022 | 10:10
03:47
00:45
Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 27.05.2022 | 10:00
01:17
İzmir’de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi | Video 27.05.2022 | 09:58
01:28
02:41
Ümraniye'de hurdalık deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü | Video 27.05.2022 | 09:47
01:48
Alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 3 yaralı | Video 27.05.2022 | 09:18
04:20
Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı! 11 yaralı | Video 27.05.2022 | 08:52
07:13
35:56
00:15
Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video 26.05.2022 | 16:52
01:56
02:50
Kars polisi ‘Kargo’ çetesini çökertti: 2’si kadın 15 gözaltı | Video 26.05.2022 | 16:06
05:42
Beyazıt'taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti 26.05.2022 | 15:54
04:36
00:19
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
İzmir’in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Aynı tarihte Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesinde de şüpheli A.B.'yi yakalayan ekipler, yapılan üst aramasında yine Helenistik döneme ait olduğu düşünülen 13 adet gümüş sikkeye el koydu.
25 Mayıs 2022 tarihinde Menemen ilçesi Yıldırım Mahallesinde şüpheli S.Ç.'nin içerisinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 182 bronz ve bakır sikke ele geçirdi. Ekipler, 3 farklı operasyonda ele geçirdikleri tarihi eser niteliğindeki toplamda 210 adet sikkeyi İzmir Müze Müdürlüğüne teslim ederken, yakalanan 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.