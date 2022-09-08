Video Yaşam İzmir’de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi | Video
İzmir’de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi | Video

İzmir’de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi | Video

08.09.2022 | 08:51

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi hazırlanan dev platformun çökmesinin ardından, ekiplerce gece boyunca incelemeler gerçekleştirildi. Gün içinde yapılacak son incelemelerin tamamlanmasının ardından platform enkazını kaldırmak için çalışmaların başlatılması bekleniyor.

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İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

DEV PLATFORMUN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANILACAK
Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Sabah saatlerinde bölgeden ayrılan yetkililer, gün içerisinde yapılacak son incelemelerin ardından enkazın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaları başlatacak.

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