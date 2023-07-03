İzmir'de tarlada çıkan yangın, ormana sıçradı | Video
İzmir'in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yağlar Mahallesi'nde ekin tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 2 uçakla havadan 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor
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