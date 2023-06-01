İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı | Video
Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç verip senet imzalatan ve birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenen tefeci çetesine yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin adreslerine yapılan baskında çok sayıda senet, tapu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin suçtan 1 buçuk milyon liranın üzerinde gelir elde ettiği tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda ise, 4 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 4 ajanda, 74 senet, 15 tapu senedi, 8 çek, 72 adet belge (sözleşme, vekaletname vs.) ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 590 bin TL nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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