Video Yaşam İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı | Video
İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı | Video

İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı | Video

01.06.2023 | 13:33

Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç verip senet imzalatan ve birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenen tefeci çetesine yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin adreslerine yapılan baskında çok sayıda senet, tapu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin suçtan 1 buçuk milyon liranın üzerinde gelir elde ettiği tespit edildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü, acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşlara yüksek faizle borç vererek senet imzalatan ve borçlarını ödeyemeyenleri icraya verip mağdur eden, ayrıca borca karşılık teminat olarak aldıkları taşınmazları 2. ve 3. şahıslara devrederek birçok vatandaşı mağdur eden şebekeyi belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis ekipleri, belirlenen 7 şüphelinin Buca, Karabağlar, Menderes ilçelerinde bulunan 8 adresine yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 4 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 4 ajanda, 74 senet, 15 tapu senedi, 8 çek, 72 adet belge (sözleşme, vekaletname vs.) ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 590 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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