İzmir'de tek katlı müstakil evde yangın
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
İzmir'de tek katlı müstakil evde yangın 09.04.2021 | 08:45
02:29
Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı 09.04.2021 | 08:42
03:55
Neşet Ertaş'ın Zahide'm türküsünün hikayesi 09.04.2021 | 08:51
01:34
02:01
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı 09.04.2021 | 08:34
00:46
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon! 5 ilde 121 adres 09.04.2021 | 08:34
00:32
00:32
00:53
Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video 08.04.2021 | 20:09
04:12
00:34
Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video 08.04.2021 | 16:38
04:20
02:39
Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor 08.04.2021 | 15:51
01:44
00:20
02:16
03:54
Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video 08.04.2021 | 15:20
01:46
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 08.04.2021 | 14:28
00:34
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 08.04.2021 | 14:28
İzmir'in Bornova ilçesinde, tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangında ev küle dönerken, evde yaşadığı öğrenilen Mustafa Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5170 sokaktaki tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Ç. ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.