İzmir'de tek katlı müstakil evde yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde, tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangında ev küle dönerken, evde yaşadığı öğrenilen Mustafa Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5170 sokaktaki tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Ç. ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.