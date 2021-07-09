İzmir'de teknedeki 5 kişinin yardımına deniz polisi yetişti
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle mahsur kalan teknedeki 5 kişinin yardımına, deniz polisi yetişti. Teknedekiler, polis ekiplerince kurtarıldı.
Olay, geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında, Urla açıkları Pırnallı Adası mevkiinde meydana geldi. 1'i çocuk 2'si kadın toplam 5 kişi, yaklaşık 5 metrelik 'Çeyko' isimli tekneye denize açıldı. Ancak ada açıklarında, teknenin motoru arızalandı. Teknedekilerin ihbarı üzerine deniz polisi harekete geçti. Teknenin yerini tespit eden ekipler, ilk olarak teknedekileri kendi teknelerine bindirdi. Ardından motoru arızalanan tekne, Güzelbahçe Limanı'na çekildi. Olayda herhangi can veya mal kaybı yaşanmadı.