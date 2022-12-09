Video Yaşam İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

09.12.2022 | 08:39

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İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen evden ve iş yerinden 8 ayrı hırsızlık olayının 2 şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin, girdiği iş yerinden cep telefonunu alarak dışarı çıktığı anlar kameraya yansıdı.

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Yeni Foça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede aynı gün 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından incelenen hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsüyle şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. Düğmeye basan ekipler, aynı gün içinde 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli S.Ş. ve N.C.A.'yı kıskıvrak yakaladı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hırsızlık şüphelileri girdikleri iş yerinde hesaba katmadıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yerine rahatça giren şüpheli, etrafa baktıktan sonra kimse olmadığını anlayınca masanın üstünde duran cep telefonunu alarak dışarı çıktığı görülüyor.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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