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İzmir'de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video

İzmir'de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video

25.04.2025 | 11:47

İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada; örgüte üye olduğu ve örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.

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