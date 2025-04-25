İzmir'de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video
İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada; örgüte üye olduğu ve örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
İzmir'de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video 25.04.2025 | 11:47
01:17
Öğretmeni darbeden 2 şüpheli adliyede | Video 25.04.2025 | 11:26
06:04
00:39
07:06
00:43
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası; yaralılar var! | Video 25.04.2025 | 09:02
03:12
02:40
SON DAKİKA: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video 25.04.2025 | 08:15
01:25
Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! | Video 25.04.2025 | 08:15
01:02
00:55
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.04.2025 | 16:42
00:08
04:10
Kardeş cinayetinde sanık Ahmet K.: "Çok pişmanım o benim ağabeyimdi" | Video 24.04.2025 | 15:44
01:15
02:54
02:50
02:41
01:25
01:43
00:40
Evinde uyuşturucu ele geçirilen genç tutuklandı | Video 24.04.2025 | 13:04