İzmir’de trafik magandaları, makas attıkları anları böyle kayda aldı | Video

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde İzmir Çevre Yolu üzerinde akan trafikte araçların arasında hızla makas atan gençler, çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyince İzmir polisinden kaçamadı. Ehliyetlerine el konulan ve para cezası uygulanan trafik magandaları, adliyeye sevk edildi.
EHLİYETLERİNE EL KONULUP ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Araçların arasından art arda şerit değiştirerek kaçmayı başaran trafik magandaları, çektikleri videoyu sosyal paylaşım sitesine yükleyince İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin radarından kaçamadı. Daha sonra harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kullanan gençlerin kimliğini tespit etti. Karakola getirilen gençlere "Trafiği Tehlikeye Sokacak Şekilde Art Arda Birden Fazla Şerit Değiştirmek" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçlarından 2 bin 19'ar TL cezai işlem uygulanırken, gençlerin ehliyetlerine el konuldu.
Öte yandan, ehliyetlerine ek konulan gençler, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu" çerçevesinde adliyeye sevk edildi.