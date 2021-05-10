Video Yaşam İzmir'de tüyler ürperten kız kaçırma cinayeti | Video

İzmir'de tüyler ürperten kız kaçırma cinayeti | Video

İzmir'de tüyler ürperten kız kaçırma cinayeti | Video
10.05.2021 | 09:45

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız kaçırma nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre; olay saat 02.00 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi 3245 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup arasında tabanca ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı silahlı kavga meydana geldi. Meydana gelen kavgada Yiğit Çoban (23) tabanca ile vurularak ağır yaralanırken, G.D. (34) ise pompalı tüfekten çıkan saçma ile yara aldı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin olayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ağır yaralandığı belirlenen Yiğit Çoban, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hafif yaralı G.D. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Yiğit Çoban, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çoban'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.D.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen S.B., E.A. ve A.Ç. ile hastanedeki tedavisinin ardından G.D.'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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