İzmir’de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını: 3'ü polis 24 gözaltı | Video
İzmir’de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik operasyon düğmesine basan polis, ünlü bir gece kulübüne baskın yaptı, aktif polislerinde aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanarak suç gelirlerini akladıkları, suç örgütlerine para akladıklarını tespit edilirken, suç işleme yöntemi deşifre edildi.
SUÇ İŞLEME YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU: GECE KULÜPLERİNDE SUÇ GELİRLERİNİ AKLIYORLARDI
İzmir polisi, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etti. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin suç işleme yöntemlerini deşifre etti.
GÖZALTINA ALINAN POLİSLERDE VAR
Operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir'deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.
Baskınlarda, 3'ü aktif, 1'i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, bir avukatında konuyla ilgili arandığı öğrenildi.
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