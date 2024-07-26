İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video
İzmir'e farklı bir kentten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini alan polis, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladığı 2 şüphelinin valizlerinin içinde 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ödemiş'te de dağlık bir bölgede ağaçların arasına kamufle edilmiş kenevir bitkisinin olduğu bilgisini alan ekipler, bölgede dron ile tarama yaparak bir evde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
DRONE TARAMASINDA AĞAÇLARIN ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCULAR FARK EDİLDİ
Bir başka operasyon ise Ödemiş'te gerçekleştirildi. Ekipler, dağlık bir bölgede ağaçlarla kamufle edilmiş vaziyette kenevir bitkisinin ekiminin yapıldığı bilgisini aldı. Drone aracılığıyla tarama yapan ekipler, bölgede bulunan bir eve düzenlenen operasyonla 135 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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