Video Yaşam İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video

26.07.2024 | 15:22

İzmir'e farklı bir kentten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini alan polis, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladığı 2 şüphelinin valizlerinin içinde 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ödemiş'te de dağlık bir bölgede ağaçların arasına kamufle edilmiş kenevir bitkisinin olduğu bilgisini alan ekipler, bölgede dron ile tarama yaparak bir evde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente farklı bir ilden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir otobüse düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin valizleri didik didik aranırken, 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DRONE TARAMASINDA AĞAÇLARIN ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCULAR FARK EDİLDİ
Bir başka operasyon ise Ödemiş'te gerçekleştirildi. Ekipler, dağlık bir bölgede ağaçlarla kamufle edilmiş vaziyette kenevir bitkisinin ekiminin yapıldığı bilgisini aldı. Drone aracılığıyla tarama yapan ekipler, bölgede bulunan bir eve düzenlenen operasyonla 135 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 01:23
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 26.07.2024 | 15:22
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:33
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 26.07.2024 | 15:05
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 03:11
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 26.07.2024 | 14:56
Kartal’da çöp konteynerinde bıçaklı şahıs olayının detayları ortaya çıktı | Video 04:22
Kartal’da çöp konteynerinde bıçaklı şahıs olayının detayları ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 14:55
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldıran şüpheli yakalandı | Video 00:25
Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldıran şüpheli yakalandı | Video 26.07.2024 | 14:46
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 01:39
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 26.07.2024 | 13:48
Bitlis’teki sahte sağlık operasyonunda 19 kişi tutuklandı | Video 01:29
Bitlis’teki sahte sağlık operasyonunda 19 kişi tutuklandı | Video 26.07.2024 | 14:11
Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı | Video 00:22
Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı | Video 26.07.2024 | 14:18
Arnavutköy’de pes dedirten hırsızlık! Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı | Video 01:04
Arnavutköy'de pes dedirten hırsızlık! Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı | Video 26.07.2024 | 14:18
Bingöl’de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 00:43
Bingöl’de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 26.07.2024 | 13:48
Düğün magandalarının ev ve araçlarından cephane çıktı | Video 01:02
Düğün magandalarının ev ve araçlarından cephane çıktı | Video 26.07.2024 | 12:24
İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video 03:22
İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video 26.07.2024 | 12:22
Gaemi Tayfunu Çin’e ulaştı | Video 01:32
Gaemi Tayfunu Çin'e ulaştı | Video 26.07.2024 | 12:30
Bursa’da köpek dehşeti! Tarlaya giderken saldırıya uğradı, vücuduna 100’den fazla dikiş atıldı | Video 04:34
Bursa'da köpek dehşeti! Tarlaya giderken saldırıya uğradı, vücuduna 100'den fazla dikiş atıldı | Video 26.07.2024 | 12:30
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu | Video 01:57
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu | Video 26.07.2024 | 12:30
İzmir Polisi kanalizasyon farelerini kıskıvrak yakaladı | Video 00:22
İzmir Polisi kanalizasyon farelerini kıskıvrak yakaladı | Video 26.07.2024 | 12:30
Kaynak suyu deposunda çıkan yangın korkuttu | Video 02:27
Kaynak suyu deposunda çıkan yangın korkuttu | Video 26.07.2024 | 11:07
Yıldırımın düştüğü otel bahçesindeki ağaç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 02:35
Yıldırımın düştüğü otel bahçesindeki ağaç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 26.07.2024 | 11:01
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveçli Alexander G., İstanbul’da yakalandı | Video 01:23
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveçli Alexander G., İstanbul’da yakalandı | Video 26.07.2024 | 10:34
Esenyurt’ta sopalı, ’Küfürlü konuştun’ kavgası kamerada | Video 01:39
Esenyurt'ta sopalı, 'Küfürlü konuştun' kavgası kamerada | Video 26.07.2024 | 10:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA