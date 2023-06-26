İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video
İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çeşme Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 6 eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucular ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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