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OTOMATİK OYNAT
01:22
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 18.04.2022 | 14:58
00:53
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen uyuşturucu Çorlu’da ele geçirildi | Video 18.04.2022 | 14:56
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Suruç'ta elektrik gerginliği | Video 18.04.2022 | 14:39
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“Halüsinojen Mantar” operasyonu! Çatı katında yakaladılar | Video 18.04.2022 | 14:39
02:16
01:01
Seyir halindeki LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 18.04.2022 | 14:27
01:53
Çevirmeden kaçtı, polis aracına çarpınca yakalandı! O anlar kamerada | Video 18.04.2022 | 14:06
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Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı | Video 18.04.2022 | 13:28
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Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift, sosyal medyayı salladı | Video 18.04.2022 | 13:29
02:16
İş yeri önüne bırakılan şüpheli valizden 7 kilo esrar çıktı | Video 18.04.2022 | 13:24
02:01
Tekirdağ’da Nisan’ın ortasında kar sürprizi | Video 18.04.2022 | 13:00
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Aksaray'da sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada | Video 18.04.2022 | 12:59
02:05
Yaşlı kadın eline aldığı sopayla hırsızları böyle kovaladı | Video 18.04.2022 | 12:59
01:27
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı | Video 18.04.2022 | 12:30
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Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü | Video 18.04.2022 | 12:30
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Binadan kopan parçalar araçların üzerine böyle düştü | Video 18.04.2022 | 12:44
İZMİR'de uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle alınabilen 174 bin 958 sentetik ecza ilacı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.