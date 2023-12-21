İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama | Video
Vatandaşların online satış sitesi üzerinden verdikleri ilanları değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeye, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
25 AYRI DOLANDIRICILIK OLAYINDA 5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR
Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, şebekenin 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemlerde mağdur 27 kişiden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
5 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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