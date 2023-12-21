İzmir'de vurgun çetesine operasyonda 5 tutuklama | Video 21.12.2023 | 16:10 Vatandaşların online satış sitesi üzerinden verdikleri ilanları değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeye, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, online satış yapılan ticaret siteleri üzerinden, taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeyi tespit etti. Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir merkezli 3 ilde belirlenen adreslere, 13 Aralık sabahı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, M.A. ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Adreslerde, narkotik köpeği 'Poine'in desteği ile yapılan aramalarda ise, 589 adet reklam ve danışmanlık sözleşmeleri adı altında düzenlenen evrak, 46 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi, bir miktar metamfetamin maddesi, 2 adet bong düzeneği, 19 adet farklı bankalara ait bankamatik kart ve kredi kartı, ve 1 adet içerisinde alacak verecek konularına ait notların olduğu ajanda ele geçirildi.Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, şebekenin 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemlerde mağdur 27 kişiden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.