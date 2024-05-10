İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video 10.05.2024 | 14:14 İzmir’de 1-10 Mayıs tarihlerinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçışlarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 17’si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'de 1-10 Mayıs tarihlerinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında; Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile müşterek yapılan operasyonlar neticesinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan organizatör şüphelilerinden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Öte yandan, düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonlarda, jandarma ekiplerinin tekerlekli sandalyedeki bir göçmenin taşınmasına yardım ettiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.