İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video
İzmir’de 1-10 Mayıs tarihlerinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçışlarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 17’si tutuklandı.
Öte yandan, düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonlarda, jandarma ekiplerinin tekerlekli sandalyedeki bir göçmenin taşınmasına yardım ettiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
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