Video Yaşam İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video
İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video

İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video

10.05.2024 | 14:14

İzmir’de 1-10 Mayıs tarihlerinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçışlarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 17’si tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir'de 1-10 Mayıs tarihlerinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında; Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile müşterek yapılan operasyonlar neticesinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan organizatör şüphelilerinden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonlarda, jandarma ekiplerinin tekerlekli sandalyedeki bir göçmenin taşınmasına yardım ettiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı | Video 01:37
Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı | Video 10.05.2024 | 15:00
Tekirdağ Jandarmasından İstanbul’da tefecilik operasyonu | Video 00:33
Tekirdağ Jandarmasından İstanbul’da tefecilik operasyonu | Video 10.05.2024 | 14:14
İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video 02:05
İzmir’de yakalanan 17 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı | Video 10.05.2024 | 14:14
Yerleşim yerine inen kurt, 2 çocuğa saldırdı | Video 03:59
Yerleşim yerine inen kurt, 2 çocuğa saldırdı | Video 10.05.2024 | 13:13
Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada | Video 00:20
Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada | Video 10.05.2024 | 10:53
Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video 00:47
Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video 10.05.2024 | 12:11
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 02:17
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 10.05.2024 | 11:43
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 00:27
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 10.05.2024 | 10:44
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video 04:50
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video 10.05.2024 | 10:50
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 00:27
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 10.05.2024 | 10:53
Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 00:59
Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 10.05.2024 | 10:53
Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 00:23
Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 10.05.2024 | 10:39
Trafikte yaptığı drift pahalıya mal oldu | Video 00:51
Trafikte yaptığı drift pahalıya mal oldu | Video 10.05.2024 | 10:39
Şirin dede lakaplı uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı | Video 02:06
"Şirin dede" lakaplı uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı | Video 10.05.2024 | 10:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 04:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 10.05.2024 | 10:44
Siirt’te 17 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:44
Siirt’te 17 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 10.05.2024 | 09:51
Üsküdar’da midibüs yandı, köprü trafiği durdu | Video 02:12
Üsküdar'da midibüs yandı, köprü trafiği durdu | Video 10.05.2024 | 09:50
Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video 06:23
Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video 10.05.2024 | 09:27
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı | Video 01:00
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı | Video 10.05.2024 | 09:35
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video 01:19
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video 10.05.2024 | 08:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA