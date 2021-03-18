Video Yaşam İzmir’de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı | Video

İzmir’de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı | Video

İzmir’de yakayı ele veren hırsızlar ev sahibini bıçakladı | Video
18.03.2021 | 08:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baba-oğul, kayınbaba-damat, karı-koca tefeci | Video 02:15
Baba-oğul, kayınbaba-damat, karı-koca tefeci | Video 18.03.2021 | 11:40
SON DAKİKA! İstanbul Pendik'teki testereli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:05
SON DAKİKA! İstanbul Pendik'teki testereli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2021 | 11:30
İstanbul’da ‘kaçak kuş’ operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi | Video 00:18
İstanbul’da ‘kaçak kuş’ operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi | Video 18.03.2021 | 11:30
İstanbul'da polis baskını! Yatağın altından 2 uzun namlulu silah çıktı | Video 03:09
İstanbul'da polis baskını! Yatağın altından 2 uzun namlulu silah çıktı | Video 18.03.2021 | 11:00
İstanbul'da sadaka kutusunu çalarken iş yeri sahibine böyle yakalandı | Video 03:19
İstanbul'da sadaka kutusunu çalarken iş yeri sahibine böyle yakalandı | Video 18.03.2021 | 11:01
Adana'da hatalı sollama yapan sürücünün kediyi ezdiği anlar kamerada | Video 03:57
Adana'da hatalı sollama yapan sürücünün kediyi ezdiği anlar kamerada | Video 18.03.2021 | 10:52
Bursa'da yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı | Video 05:27
Bursa'da yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı | Video 18.03.2021 | 10:51
Müşteri gibi girdi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video 00:10
Müşteri gibi girdi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video 18.03.2021 | 10:41
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan karısının yasak aşk yaşadığı erkekle mesajlaşan kocaya sert tepki Bir erkek formatı... | Video 13:53
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan karısının yasak aşk yaşadığı erkekle mesajlaşan kocaya sert tepki "Bir erkek formatı..." | Video 18.03.2021 | 10:36
Satışı yasak hayvanlar, çiftlikte ele geçirildi | Video 00:18
Satışı yasak hayvanlar, çiftlikte ele geçirildi | Video 18.03.2021 | 10:43
Güngören'deki feci kaza kamerada | Video 01:23
Güngören'deki feci kaza kamerada | Video 18.03.2021 | 10:41
TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film | Video 01:42
TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film | Video 18.03.2021 | 10:36
Çekmeköy’de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi | Video 00:31
Çekmeköy’de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi | Video 18.03.2021 | 10:17
Müge Anlı canlı yayın izle: 18 Mart 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu.. | Video 12:34
Müge Anlı canlı yayın izle: 18 Mart 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu.. | Video 18.03.2021 | 10:22
SON DAKİKA: Esra Erol'da ortaya çıkan 16 yıl önceki Ahmet Çakmaz cinayeti ile ilgili flaş gelişme... | Video 03:21
SON DAKİKA: Esra Erol'da ortaya çıkan 16 yıl önceki Ahmet Çakmaz cinayeti ile ilgili flaş gelişme... | Video 18.03.2021 | 10:17
Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu, yakalandı | Video 00:39
Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu, yakalandı | Video 18.03.2021 | 09:44
İstanbul Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimi | Video 03:10
İstanbul Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimi | Video 18.03.2021 | 09:49
İstanbul Avcılar'da servis aracının altında kalan Minik Eylül Mirzaoğlu’nun ölümü davasında flaş gelişme | Video 03:33
İstanbul Avcılar'da servis aracının altında kalan Minik Eylül Mirzaoğlu’nun ölümü davasında flaş gelişme | Video 18.03.2021 | 09:41
SON DAKİKA: İstanbul'da 20 kişinin birbirine girdiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:15
SON DAKİKA: İstanbul'da 20 kişinin birbirine girdiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2021 | 09:41
‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasıyla tanınan Füsun Kaslak koronavirüs sürecinde Darülaceze günlerini anlattı! 05:35
‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasıyla tanınan Füsun Kaslak koronavirüs sürecinde Darülaceze günlerini anlattı! 17.03.2021 | 15:57

İzmir’in Konak ilçesinde, girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede ev sahibi bıçaklanırken, şüphelilerden biri kaçtı diğeri yakalandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. 2 şüpheli hırsızlık yapmak için girdikleri evin odalarını tek tek gezmeye başladı. Bu esnada hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile şahıslar arasında arbede çıktı. İddiaya göre, arbede esnasında Muhammet A. (45), şüpheli Diyar K., tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Diğer şahıs ise hızla kaçtı.

YARALI EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ev halkı tarafından durum, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Muhammet A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ev sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Diyar K., polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA