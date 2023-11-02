İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi | Video
İzmir’de yasa dışı silah ticareti yapan gruba yönelik 6 adreste arama gerçekleştirildi. Aramada çok sayıda silah ve tüfek ele geçirilirken, çete ise çökertildi.
Yapılan aramalar çerçevesinde, 1 adet UZİ olarak tabir edilen otomatik tabanca, 41 adet tabanca, 309 adet şarjör, 6 adet AK-47 uzun namlulu silah şarjörü, 2 bin 164 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 4 adet mermi atar tüfek, 7 adet av tüfeği ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca parçası ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili yasa dışı silah ticareti yapan çete ise çökertildi.
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