İzmir'de yasa dışı silah üretimi ve ticaretine 2 gözaltı | Video
İZMİR'in 2 ayrı ilçesinde atölyeye çevirdikleri iş yerlerinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde 23 tabanca, 3 tüfek, 1 adet el yapımı boru tipi tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 31 şarjör, 155 fişek ele geçirildi.
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