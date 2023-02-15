İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 15.02.2023 | 10:55 İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ilk gününden bu yana yardım malzemelerinin toplanma noktasında çalışıyor. Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Türkiye’nin Ukraynalılara kapısını açtığını belirten Oksana Özek, “Türk milleti bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız. Türkiye’de deprem oldu ve biz bu acıyı çok iyi anlıyoruz” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Türkiye adeta tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından ve yurt dışından yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Depremzedelerin ihtiyacı olan malzemelerin toplanması, ayrıştırılması ve gönderilmesi için de insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada bu işleri yapanlar sadece Türkler olmuyor. İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi olan Ukraynalılar da depremin birinci gününden bu yana yardım malzemelerinin toplandığı alanlarda canla başla çalışıyor. İzmir'de yaşayan Oksana Özek ve Alona Dinç de o vefalı dostlardan yalnızca ikisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarİzmir'de bulunan merkezde yardım malzemelerinin toplanmasına ve ayrıştırılmasına destek olan kadınlar, "Türk milleti bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız" diyor.Ukrayna-Rusya savaşı öncesi İzmir'e yerleşen İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi Oksana Özek, "Savaştan dolayı birçok Ukraynalı Türkiye'ye geldi. Türkiye Ukraynalılar için bir sığınak oldu, kapısını bize açtı. Savaşın üzerinden bir yıl geçi ve Türk milleti bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız. Türkiye'de deprem oldu ve biz bu acıyı çok iyi anlıyoruz. Bir şey yapabilir miyiz diye hemen hareket ettik. Ukraynalılar gönüllü olarak depremzedeler için yardım ediyor. Bazıları yardım malzemesi topluyor, bazıları maddi destekte bulunuyor. Biz de depremin birinci gününden beri buradayız. İlk günler daha kalabalıktık. Hatay'a kolileri yolladık. İzmir'e gelen depremzedeler için de koli hazırladık. Şimdi de yardımları ayrıştırıyoruz. Yardım ihtiyacı azaldıkça daha az sayıda kişi gelmeye başladı" diye konuştu. Oksana Özek ve Alona Dinç, ihtiyaç oldukça dernek üyeleri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.