İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ilk gününden bu yana yardım malzemelerinin toplanma noktasında çalışıyor. Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Türkiye’nin Ukraynalılara kapısını açtığını belirten Oksana Özek, “Türk milleti bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız. Türkiye’de deprem oldu ve biz bu acıyı çok iyi anlıyoruz” dedi.
"TÜRKİYE, UKRAYNALILAR İÇİN BİR SIĞINAK OLDU"
Ukrayna-Rusya savaşı öncesi İzmir'e yerleşen İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi Oksana Özek, "Savaştan dolayı birçok Ukraynalı Türkiye'ye geldi. Türkiye Ukraynalılar için bir sığınak oldu, kapısını bize açtı. Savaşın üzerinden bir yıl geçi ve Türk milleti bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız. Türkiye'de deprem oldu ve biz bu acıyı çok iyi anlıyoruz. Bir şey yapabilir miyiz diye hemen hareket ettik. Ukraynalılar gönüllü olarak depremzedeler için yardım ediyor. Bazıları yardım malzemesi topluyor, bazıları maddi destekte bulunuyor. Biz de depremin birinci gününden beri buradayız. İlk günler daha kalabalıktık. Hatay'a kolileri yolladık. İzmir'e gelen depremzedeler için de koli hazırladık. Şimdi de yardımları ayrıştırıyoruz. Yardım ihtiyacı azaldıkça daha az sayıda kişi gelmeye başladı" diye konuştu. Oksana Özek ve Alona Dinç, ihtiyaç oldukça dernek üyeleri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
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