Video Yaşam İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video

İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video

15.02.2023 | 10:55

İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ilk gününden bu yana yardım malzemelerinin toplanma noktasında çalışıyor. Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Türkiye’nin Ukraynalılara kapısını açtığını belirten Oksana Özek, “Türk milleti bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız. Türkiye’de deprem oldu ve biz bu acıyı çok iyi anlıyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Türkiye adeta tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından ve yurt dışından yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Depremzedelerin ihtiyacı olan malzemelerin toplanması, ayrıştırılması ve gönderilmesi için de insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada bu işleri yapanlar sadece Türkler olmuyor. İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi olan Ukraynalılar da depremin birinci gününden bu yana yardım malzemelerinin toplandığı alanlarda canla başla çalışıyor. İzmir'de yaşayan Oksana Özek ve Alona Dinç de o vefalı dostlardan yalnızca ikisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarİzmir'de bulunan merkezde yardım malzemelerinin toplanmasına ve ayrıştırılmasına destek olan kadınlar, "Türk milleti bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız" diyor.

"TÜRKİYE, UKRAYNALILAR İÇİN BİR SIĞINAK OLDU"
Ukrayna-Rusya savaşı öncesi İzmir'e yerleşen İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi Oksana Özek, "Savaştan dolayı birçok Ukraynalı Türkiye'ye geldi. Türkiye Ukraynalılar için bir sığınak oldu, kapısını bize açtı. Savaşın üzerinden bir yıl geçi ve Türk milleti bize çok yardım etti. Bunu hiç unutmayacağız. Türkiye'de deprem oldu ve biz bu acıyı çok iyi anlıyoruz. Bir şey yapabilir miyiz diye hemen hareket ettik. Ukraynalılar gönüllü olarak depremzedeler için yardım ediyor. Bazıları yardım malzemesi topluyor, bazıları maddi destekte bulunuyor. Biz de depremin birinci gününden beri buradayız. İlk günler daha kalabalıktık. Hatay'a kolileri yolladık. İzmir'e gelen depremzedeler için de koli hazırladık. Şimdi de yardımları ayrıştırıyoruz. Yardım ihtiyacı azaldıkça daha az sayıda kişi gelmeye başladı" diye konuştu. Oksana Özek ve Alona Dinç, ihtiyaç oldukça dernek üyeleri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 06:21
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 15.02.2023 | 10:58
Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! Sadece vazelin yedik! | Video 04:59
Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! "Sadece vazelin yedik!" | Video 15.02.2023 | 11:06
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 04:20
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 15.02.2023 | 10:55
Gaziantep’te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 04:11
Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 15.02.2023 | 10:55
Mersin’de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 05:40
Mersin'de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 15.02.2023 | 10:35
Deprem enkazlarındaki mucize kurtuluşların ilk şahitleri İlk 4 gün neredeyse hiç uyumadık 03:25
Deprem enkazlarındaki mucize kurtuluşların ilk şahitleri "İlk 4 gün neredeyse hiç uyumadık" 15.02.2023 | 10:43
SABAH.com.tr, depremin merkezinde! Yollarımız 5 metre çöktü, tarlalar 30 metre kaydı | Video 05:32
SABAH.com.tr, depremin merkezinde! "Yollarımız 5 metre çöktü, tarlalar 30 metre kaydı" | Video 15.02.2023 | 10:17
10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video 02:27
10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video 15.02.2023 | 10:25
Enkazın altında ’Son videom’ diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 03:43
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 15.02.2023 | 10:01
’Son video’ diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 03:43
'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 15.02.2023 | 09:59
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi | Video 06:10
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi | Video 15.02.2023 | 08:22
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 01:30
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 15.02.2023 | 08:35
Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü | Video 02:20
Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü | Video 15.02.2023 | 08:14
Yurt dışından gelen 11 TIR’lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi | Video 03:27
Yurt dışından gelen 11 TIR’lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi | Video 15.02.2023 | 08:15
Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri’de böyle hissedildi | Video 02:01
Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi | Video 15.02.2023 | 08:14
İzmir’den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 00:39
İzmir'den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 15.02.2023 | 08:14
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 01:53
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 14.02.2023 | 20:56
Kahramanmaraş Vali Saim Çotur Stadı’nda kurulan çadır kent kamerada 00:53
Kahramanmaraş Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kent kamerada 14.02.2023 | 19:25
Bornova Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın | Video 00:43
Bornova Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın | Video 14.02.2023 | 20:07
Adıyaman’da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video 03:51
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 20:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA