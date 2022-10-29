Video Yaşam İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video
İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video

İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video

29.10.2022 | 09:09

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İZMİR'in Menemen ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda  203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, bir kişinin yüklü miktarda esrar maddesi taşıdığı bilgisini aldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılğının koordenisinde harekete geçen narkotik ve istihbarat şubesi ekipleri, Menemen ilçesinde bir kamyon durdurdu. Yapılan aramada, kamyonda 203 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan, operasyon kapsamında S.M. isimli bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.M. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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