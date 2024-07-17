İzmir'de yumruk yumruğa kavga kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan yumruk yumruğa kavga, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Meydana gelen kavgada yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği görülürken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu tarafların ayrıldığı öğrenildi.