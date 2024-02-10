Video Yaşam İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 861 tarihi para ele geçirildi | Video
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 861 tarihi para ele geçirildi | Video

İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 861 tarihi para ele geçirildi | Video

10.02.2024 | 13:00

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan kültür varlığı niteliğinde toplam 861 madeni para ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda görevli Gümrük Muhafaza memurları, X-Ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanılan sırt çantasını incelemeye aldı. Çantada, kültür varlığı olduğu değerlendirilen 861 madeni para ele geçirildi. Olaya ilişkin, kültür varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli hakkında işlem başlatılırken, madeni paralara da el koyuldu.
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