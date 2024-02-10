İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 861 tarihi para ele geçirildi | Video
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan kültür varlığı niteliğinde toplam 861 madeni para ele geçirildi.
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