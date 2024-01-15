Video Yaşam İzmir’de zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı | Video
İzmir’de zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı | Video

İzmir’de zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı | Video

15.01.2024 | 15:24

İzmir’de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yaklaşık 3 ay boyunca takip etti. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı. Operasyon neticesinde; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 6 adet pompalı tüfek, 7 adet tabanca, 1 adet kılıç, 84 adet tabanca/tüfek fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 107 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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