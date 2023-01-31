İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, zehir tacirlerine yönelik 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı ‘kökünü kurutma operasyonu’nda 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyonda hedef şahıslardan 59'u ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.
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