Video Yaşam İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video
İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video

İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video

31.01.2023 | 09:38

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, zehir tacirlerine yönelik 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı ‘kökünü kurutma operasyonu’nda 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve kaçak alkol ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23 Ocak'ta 11 ilçede 272 personelin katılımıyla 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçundan' 68 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'kökünü kurutma operasyonu' düzenlendi. Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 31 kilo 234 gram esrar, 4 bin kök Kenevir bitkisi, 617 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda hedef şahıslardan 59'u ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video 02:34
İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video 31.01.2023 | 09:38
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:04
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.01.2023 | 09:39
Avcılar’da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü | Video 05:38
Avcılar'da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü | Video 31.01.2023 | 09:02
Antalya’da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı | Video 03:06
Antalya'da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı | Video 31.01.2023 | 09:01
Meksika’da 70,4 metre uzunluğundaki ’tako’ ile dünya rekoru kırıldı | Video 04:05
Meksika’da 70,4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı | Video 31.01.2023 | 01:33
Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video 02:19
Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video 31.01.2023 | 01:25
Kar yolları kapattı, 70 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu | Video 02:40
Kar yolları kapattı, 70 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu | Video 30.01.2023 | 22:14
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor | Video 01:29
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor | Video 30.01.2023 | 21:35
Esra Erol’da eşinin duvardaki birileriyle iletişim halinde olduğunu söylemişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme! | Video 39:03
Esra Erol’da eşinin duvardaki birileriyle iletişim halinde olduğunu söylemişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme! | Video 30.01.2023 | 18:52
Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı başladı! Beykoz beyaza büründü | Video 02:41
Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı başladı! Beykoz beyaza büründü | Video 30.01.2023 | 17:11
Esenyurt’ta eylem yapan site mağdurlarına şirket çalışanlarından sopalı karşılama | Video 05:12
Esenyurt'ta eylem yapan site mağdurlarına şirket çalışanlarından sopalı karşılama | Video 30.01.2023 | 16:36
Kömür sobası patladı; iş yeri sahibi ve müşteriler korku dolu anlar yaşadı | Video 01:03
Kömür sobası patladı; iş yeri sahibi ve müşteriler korku dolu anlar yaşadı | Video 30.01.2023 | 16:36
İzmir’de 2,8 ton sahte etil alkol ele geçirildi | Video 00:54
İzmir'de 2,8 ton sahte etil alkol ele geçirildi | Video 30.01.2023 | 15:19
Esenler’deki kadın cinayeti kamerada: Yakınlarına, Canan’ı öldürdüm diye mesaj atmış! | Video 01:08
Esenler'deki kadın cinayeti kamerada: Yakınlarına, "Canan'ı öldürdüm" diye mesaj atmış! | Video 30.01.2023 | 16:00
Muğla’da dereye uçan araçta can veren Ceren’in son görüntüsü ortaya çıktı! Olay yerinde yardım çığlıkları... | Video 02:10
Muğla'da dereye uçan araçta can veren Ceren'in son görüntüsü ortaya çıktı! Olay yerinde yardım çığlıkları... | Video 30.01.2023 | 15:42
Cadde ortasında kavga ettiği şahıslara kurşun yağdırdı | Video 02:22
Cadde ortasında kavga ettiği şahıslara kurşun yağdırdı | Video 30.01.2023 | 15:38
Gaziantep’te evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:39
Gaziantep'te evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2023 | 15:05
Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video 01:08
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video 30.01.2023 | 15:03
Zonguldak’ta kar manzaraları mest etti | Video 04:28
Zonguldak'ta kar manzaraları mest etti | Video 30.01.2023 | 14:41
ABD’de hamsi festivali büyük ilgi gördü | Video 04:25
ABD'de hamsi festivali büyük ilgi gördü | Video 30.01.2023 | 13:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA