İzmir'deki cinsel saldırı sanığına ilk duruşmada tahliye | Video
İZMİR'in Konak ilçesinde N.D.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Soner A. (42) ilk duruşmada tahliye edildi. Soner A., duruşmadaki ifadesinde, Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. N.D. ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi dedi.
'ALKOLÜN ETKİSİYLE YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİRİM'
Soner A., 18 Nisan'da, İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra N.D., avukatı İpek Kul ve sanık avukatı Sertan Akşar da katıldı. Soner A., duruşmadaki savunmasında, Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. Müşteki ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi. Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var dedi.
'KİMİNLE KONUŞTUĞUMU SORDU'
Duruşmada söz verilen N.D. ise Olay günü telefonda annemle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan ara bir yolda konuşurken Soner A. yanıma geldi. Çok yakın bir mesafeye kadar yüzüme yaklaşıp kiminle konuştuğumu sordu. Bana dokunmaya çalıştı. Söylediklerini telefonda olan annem de duydu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkıp kalabalığa karışmak istedim. Ancak yürürken arkamdan bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim. Dönerek tepki gösterdim, sonra yardım isteyip, polise haber verdim dedi.
'OLAYIN MAĞDURU TÜM KADINLARDIR'
Olayın gündüz vakti, öğle saatlerinde, çok kalabalık mekanda ve ısrarlı takip sonucu gerçekleştiğine dikkati çeken N.D.'nin avukatı İpek Kul, mağdurun aslında sadece müvekkili değil, tüm kadınlar olduğunu söyleyerek, Mağdurun işlek bir cadde üzerinde bulunmasına rağmen sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin ıssız bir yerde ya da gece vakti hangi derecelere varacağını düşünmek vahimdir. Sanık açık bir biçimde N.D.'nin kişisel alanını ihlal etmiştir dedi.
Söz alan sanık avukatı ise müvekkili Soner A.'nın tahliyesini talep etti. Tarafların dinlenmesinin ardından hakim ara kararını açıkladı. Sanığın tahliyesine hükmeden hakim, yeni görüntüler istenmesine ve bu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı | Video 25.04.2023 | 11:02
00:43
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti | Video 25.04.2023 | 11:05
01:27
01:30
00:05
İzmir'deki cinsel saldırı sanığına ilk duruşmada tahliye | Video 25.04.2023 | 10:13
02:49
00:19
Çekmeköy'de trafikte yol verme kavgasında sopayla saldırdı | Video 25.04.2023 | 09:56
00:50
00:12
04:01
Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri kayıp | Video 25.04.2023 | 09:20
02:20
Otomobil bir dükkanın manav reyonuna böyle girdi: 1'i ağır 2 yaralı | Video 25.04.2023 | 09:15
01:14
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı | Video 25.04.2023 | 09:09
00:57
05:32
03:52
01:30
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video 25.04.2023 | 00:00
07:12
10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video 24.04.2023 | 21:57
01:00
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı | Video 24.04.2023 | 18:04
06:59
Topkapı Sarayı'nın 5 bölümü ziyaretçilere açıldı | Video 24.04.2023 | 16:30