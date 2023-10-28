Video Yaşam İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video
İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video

İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video

28.10.2023 | 11:31

İzmir'de, FETÖ yönelik düzenlenen kıskaç operasyonlarında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik operasyonda, 100 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştı. Örgüt mensuplarının, yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde barındıkları gaybubet evlerinde kaldıkları, Bylock kullanıcısı oldukları, haklarında örgütsel faaliyette bulunduklarına dair beyanlar bulunurken, gözaltı kararı verilen 93 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda da, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile güncel yapılanma çerçevesinde faaliyet gösteren 1 şüphelinin evinden elde edilen 13 bin 420 dolar ve 4 bin 650 euro paraya el konuldu.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardında serbest bırakılırken, 84 kişi adliyeye sevk edildi. 5 kişinin savcılıktan serbest kaldığı operasyon çerçevesinde ise 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararının verildiği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 00:22
İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 28.10.2023 | 11:31
Mersin’de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:59
Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 28.10.2023 | 11:31
Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı | Video 00:41
Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı | Video 28.10.2023 | 11:23
Büyükçekmece’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 01:46
Büyükçekmece’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 28.10.2023 | 10:57
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı | Video 02:58
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı | Video 28.10.2023 | 10:01
Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı | Video 00:23
Sürüye yaklaşan kurdu köpek böyle kovaladı | Video 28.10.2023 | 09:53
Zonguldak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 01:59
Zonguldak’ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 28.10.2023 | 09:47
Çekmeköy’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 04:39
Çekmeköy’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 28.10.2023 | 09:46
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:29
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.10.2023 | 09:46
Hastane sınıfında eğitim gören çocukların 29 Ekim coşkusu | Video 05:56
Hastane sınıfında eğitim gören çocukların 29 Ekim coşkusu | Video 28.10.2023 | 09:46
Önce evi yaktı, sonra annesini aradı | Video 02:24
Önce evi yaktı, sonra annesini aradı | Video 28.10.2023 | 09:47
Kontrolden çıkan otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü | Video 01:45
Kontrolden çıkan otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü | Video 28.10.2023 | 09:46
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı 02:58
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı 28.10.2023 | 00:47
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti... O anlar kameralara yansıdı 00:50
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti... O anlar kameralara yansıdı 28.10.2023 | 00:13
Rize’de halı sahaya maç sırasında merminin isabet ettiği anlar kamerada 01:16
Rize’de halı sahaya maç sırasında merminin isabet ettiği anlar kamerada 27.10.2023 | 22:46
Bolu’da samanlık alev alev yandı 00:39
Bolu’da samanlık alev alev yandı 27.10.2023 | 22:46
Günlerdir kızından haber alamayan gözü yaşlı anne: Ne olur kızımı bulun 05:35
Günlerdir kızından haber alamayan gözü yaşlı anne: "Ne olur kızımı bulun" 27.10.2023 | 18:27
Motosiklet çalan çocuklar polis ekiplerinden kaçamadı | Video 00:54
Motosiklet çalan çocuklar polis ekiplerinden kaçamadı | Video 27.10.2023 | 16:37
Eşini, çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren emekli astsubay tutuklandı | Video 00:35
Eşini, çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren emekli astsubay tutuklandı | Video 27.10.2023 | 13:40
Hesabınızı hackerlar ele geçirdi yalanıyla 930 bin TL dolandırdılar | Video 00:52
"Hesabınızı hackerlar ele geçirdi" yalanıyla 930 bin TL dolandırdılar | Video 27.10.2023 | 15:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA