İzmir'deki FETÖ’ye kıskaç operasyonunda 28 tutuklama | Video 28.10.2023 | 11:31 İzmir'de, FETÖ yönelik düzenlenen kıskaç operasyonlarında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik operasyonda, 100 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştı. Örgüt mensuplarının, yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde barındıkları gaybubet evlerinde kaldıkları, Bylock kullanıcısı oldukları, haklarında örgütsel faaliyette bulunduklarına dair beyanlar bulunurken, gözaltı kararı verilen 93 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda da, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile güncel yapılanma çerçevesinde faaliyet gösteren 1 şüphelinin evinden elde edilen 13 bin 420 dolar ve 4 bin 650 euro paraya el konuldu.Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardında serbest bırakılırken, 84 kişi adliyeye sevk edildi. 5 kişinin savcılıktan serbest kaldığı operasyon çerçevesinde ise 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararının verildiği öğrenildi.