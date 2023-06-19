İzmir’deki katliamda 1 gözaltı! 4 kişi neden öldürüldü? | Video
İzmir, pazar günü korkunç bir cinayet haberiyle sarsılmıştı... Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi parçalanmış şekilde derin dondurucuda bulundu. Tüyler üperten cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dondurucudaki cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Peki 4 kişi neden öldürüldü? İşte ayrıntılar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
İzmir’deki katliamda 1 gözaltı! 4 kişi neden öldürüldü? | Video 19.06.2023 | 13:35
02:56
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı | Video 19.06.2023 | 13:01
04:07
00:06
Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe | Video 19.06.2023 | 13:12
00:27
15 ton taklit sıvı deterjanla yakalandılar | Video 19.06.2023 | 13:12
00:10
TKP terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı | Video 19.06.2023 | 13:11
00:23
Sahte belgeler satılıyordu… İki iş yerine 326 bin lira ceza! | Video 19.06.2023 | 13:11
03:50
Haliç’te korkutan görüntü! Suyun rengi kahverengiye döndü | Video 19.06.2023 | 11:35
00:36
İstanbul’da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı | Video 19.06.2023 | 11:35
02:11
02:10
01:16
Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı | Video 19.06.2023 | 11:34
02:53
03:16
Pitbull beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi burnunu kırdı | Video 19.06.2023 | 10:13
00:38
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 torbacı tutuklandı | Video 19.06.2023 | 10:51
00:34
Kartal D-100'de makas terörü kamerada | Video 19.06.2023 | 10:50
03:14
01:29
Arkadaşı boğulan gencin kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 19.06.2023 | 11:35
01:17
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı | Video 19.06.2023 | 11:40
00:58
Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin yaşattığı panik kamerada | Video 19.06.2023 | 11:35