İzmir’deki katliamda 1 gözaltı! 4 kişi neden öldürüldü? | Video

İzmir, pazar günü korkunç bir cinayet haberiyle sarsılmıştı... Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi parçalanmış şekilde derin dondurucuda bulundu. Tüyler üperten cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dondurucudaki cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Peki 4 kişi neden öldürüldü? İşte ayrıntılar...