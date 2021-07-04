Video Yaşam İzmir’deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı | Video

İzmir’deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı | Video

İzmir’deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı | Video
04.07.2021 | 08:47

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İzmir'in Foça ilçesinde, tartıştığı kişinin başına demir profille vurarak öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli, Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü gece saat 02.30 sıralarında Küçükdeniz Sahil Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Harun S. (22) ile Hüseyin Demirci (30), sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Harun S., elindeki demir profille Hüseyin Demirci'nin kafasına vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Demirci'yi görenlerin ihbarı üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇ ALETİ DENİZDEN ÇIKARILDI
Olayın ardından kayıplara karışan Harun S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin cinayette kullandığı ileri sürülen suç aleti demir profili deniz attığı tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, yapılan arama sonucunda suç aleti demir profili denizden çıkardı.

BABA EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI
Öte yandan, polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi Harun S'nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde sakladığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler Harun S.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlının işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.

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