İzmir'deki lunapark kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video
İzmir'in Buca ilçesinde salıncağın kapanmamasından dolayı meydana gelen lunaparktaki kaza anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. 6 kişinin yaralandığı olay anında salıncakta bulunan bir vatandaş, yaşanan panik anını saniye saniye kaydetti.
KAZAYA AİT YENİ GÖRÜNTÜ KAZAZEDEDEN
Meydana gelen kaza anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Kaza anında salıncakta bulunan ve yaralı olarak kurtulan bir vatandaş, yaşanan korku dolu anlarda kayıttaydı. Görüntülerde salıncaktaki kişierin ağaca çarptığı ve salıncak yere indiğinde sağa sola savruldukları anlar yer aldı. Salıncaktaki vatandaşların korkuyla çığlık attığı anlar da yine kazazede vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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