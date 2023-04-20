İzmir'deki tefeci operasyonunda 4 tutuklama | Video
İZMİR'in Kemalpaşa, Buca ve Torbalı ilçelerinde ekonomik durumu kötü olan kişileri yüksek faizlerle borçlandırıp, baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur eden şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şüphelilere ait 8 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 5 tapu belgesi, 67 fişek, 1 ajanda, 20 dolu senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve H.P. savcılık talimatıyla, A.Y ile V.E. adli kontrolle serbest bırakıldı. H.A., Y.D., E.Ö., B.U. ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
İzmir'deki tefeci operasyonunda 4 tutuklama | Video 20.04.2023 | 11:07
00:36
Kapkaç zanlıları önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 20.04.2023 | 11:07
02:46
Mersin'deki yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 20.04.2023 | 11:04
01:26
00:34
Sağlık personelini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı | Video 20.04.2023 | 10:55
01:40
Ankara'da zincirleme kaza; 1 ölü, 11 yaralı | Video 20.04.2023 | 10:55
00:33
01:13
İzmir polisinden tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 20.04.2023 | 10:19
06:01
Prof. Dr. Mustafa Sarı: "Şu an kremsi müsilajı görüyoruz" | Video 20.04.2023 | 10:04
00:55
03:00
03:00
00:25
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza | Video 20.04.2023 | 09:00
02:02
Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 20.04.2023 | 08:43
00:44
Elazığ 4.6'lık depremle sallandı | Video 20.04.2023 | 08:43
04:26
Üsküdar'da sokak köpeğine silahlı saldırı | Video 20.04.2023 | 08:35
01:18
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapandı | Video 20.04.2023 | 08:34
00:52
Sivas’ta otobüs kazası: 8 yaralı | Video 20.04.2023 | 08:34
00:39
Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası 20.04.2023 | 02:01
00:42
Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video 20.04.2023 | 00:59