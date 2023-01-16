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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 110 tutuklama | Video

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 110 tutuklama | Video

16.01.2023 | 14:55

İZMİR'de, 1-15 Ocak'taki uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli türlerde çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalanan 237 şüpheliden 110'u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-15 Ocak'ta kent genelinde 158 operasyon yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda toplam 39 kilo 915 gram esrar-skunk, 26 kilo 154 gram kokain, 5 kilo 201 gram metamfetamin, 851 bin 501 sentetik ecza hap, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ile uyuşturucu satışından suçtan elden edilen 246 bin 85 lira ele getirildi. Gözaltına alınan 237 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 110'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen mücadelenin, halkın da desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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