İzmir’deki yasa dışı silah ticaretine 7 tutuklama | Video
İzmir’in Kınık ve Bergama ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.
Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:32
01:51
01:36
Öğrenci servisine sopayla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 04.05.2024 | 13:02
02:38
02:08
İzmir’deki yasa dışı silah ticaretine 7 tutuklama | Video 04.05.2024 | 11:22
00:11
02:35
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 33 kişi yakalandı | Video 04.05.2024 | 11:00
03:13
01:07
Esenler'de cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada: 1 yaralı | Video 04.05.2024 | 09:20
05:12
03:01
01:37
Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 04.05.2024 | 09:02
00:55
Mersin Tarsus'ta suç şebekesi çökertildi: 3 tutuklama | Video 04.05.2024 | 09:02
01:27
Huzurevinde 2 kişinin öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasında | Video 04.05.2024 | 09:01
01:22
İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı | Video 03.05.2024 | 16:59
00:57
10:11
00:44
02:06
Bursa'da sokak ortasında çatışan 6 şüpheliden 4'ü silahla yakalandı | Video 03.05.2024 | 15:32