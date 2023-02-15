İzmir'den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir'de toplanan insani yardım malzemeleri, 18 vagon dolusu trenle bölgeye hareket etti.
Köşger paylaşımının devamında ise tren ile bölgeye; "80 ton (4 vagaon) gıda malzemesi, yaklaşık 60 ton (3 vagon) su, süt ve meyve suyu, yaklaşık 8 ton (2 vagon) battaniye, kefen, yaklaşık 50 ton (4 vagon) bebek ve hijyen malzemesi, yaklaşık 5 ton (1 vagon) giyim malzemesi, yaklaşık 12 ton (1 vagon) soba-ısıtıcı, soba borusu, yaklaşık 20 ton (1 açık vagon) odun, yaklaşık 14 ton (1 açık vagon) kömür-odun, yaklaşık 500 kg (1 açık vagon) 2 adet (4 gözlü) seyyar tuvalet gönderilmiştir" bilgilerini paylaştı.
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