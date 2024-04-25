İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi | Video
İzmir’e sis bulutu değil, Kuzey Afrika’dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu bulutu çöktü. Görüş mesafesinin azaldığı kentte çöl tozu bulutunun oluşturduğu etki havadan da görüntülendi.
Öte yandan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak'ta hava kalitesi değeri 'iyi' olarak ölçülürken; Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde ise hava kalitesi 'orta' derece olarak kayıtlara geçti.
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