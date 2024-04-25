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Video Yaşam İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi | Video
İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi | Video

İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi | Video

25.04.2024 | 09:54

İzmir’e sis bulutu değil, Kuzey Afrika’dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu bulutu çöktü. Görüş mesafesinin azaldığı kentte çöl tozu bulutunun oluşturduğu etki havadan da görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası, Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu İzmir'de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde de etkili olan çöl tozu bulutunun kentte oluşturduğu etki, günün ilk ışıklarıyla beraber gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar kentin iki yakasını görmekte güçlük çekerken, adeta sisi andıran fakat görüş mesafesini azaltan çöl tozu bulutu havadan da görüntülendi.

Öte yandan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak'ta hava kalitesi değeri 'iyi' olarak ölçülürken; Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde ise hava kalitesi 'orta' derece olarak kayıtlara geçti.

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