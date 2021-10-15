Video Yaşam İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video
İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video

İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video

15.10.2021 | 19:12

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İzmir'in Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

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