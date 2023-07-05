Video Yaşam İzmir'in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: "Mikrop kapıp hasta olacağız" | Video
İzmir'in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları:

İzmir'in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: "Mikrop kapıp hasta olacağız" | Video

05.07.2023 | 10:39

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde toplanmayan çöpler adeta bir dağ oluştururken, esnaf Bornova Belediyesine tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta bölgede toplanmayan atıkların alev almasıyla büyük korku uyandıran yangının çıktığı bölge, yeniden atıklarla doldu taştı.

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Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesindeki çöp sorunu yüzünden Bornova Belediyesine yıllardır sesini duyurmak isteyen bölge esnafı, yine aynı dertten isyan etti. Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınlarının toplanmaması bölge esnafı tarafından tepkiyle karşılanırken, çalışanlar, sineklerden ve kaşıntıdan çalışamadıklarını dile getirdi.

"BELEDİYE BU ATIKLAR İÇİN YILLARDIR ÇÖZÜM YOLU ÜRETMİYOR"
Geçtiğimiz hafta çöplerin yığıldığı bölgede çıkan yangını hatırlatan esnaf Mehmet Emin Aydın, "Uzun yıllardır burada esnafız ve sürekli burada çöp sıkıntısını çekiyoruz. Ne site yönetimi ne de belediye bu atıklar için çözüm yolu üretmiyor. Bu çöplerin sıkıntısını yıllardır çekiyoruz. Çöpler yüzünden sürekli sinek oluyor ve kaşıntıdan artık çalışamıyoruz. Mikrop kapıp hasta olacağız. Geçen hafta da bu noktada büyük bir noktada yangın çıkmıştı. O yangın otomobil ve iş yerlerine de sıçrayabilirdi. Bornova Belediyesinin bu çöp sorununa artık çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

"AYAKKABICILAR SİTESİNİN HER YERİ PİSLİK"
Ayakkabıcılar Sitesi'nin çöp sorununun yıllardır çözüme ulaşamadığını söyleyen esnaflardan Fatih Şimşek ise "Bornova Belediyesi hem çöp hem de buranın yolları konusunda hiç bir elle tutulur çalışma yürütmüyor. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinin her yeri pislik. Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz, artık usandık. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Normalde burası otopark; ama otoparktan çok çöplüğe benziyor. Biz burada pisliğin içerisinde çalışıyoruz, lütfen yetkililer artık sesimizi duysun" açıklamasında bulundu.

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