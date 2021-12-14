İzmir'in iki ilçesinde yangın dehşeti! 2 ölü | Video

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İzmir'in Dikili ve Bornova ilçelerinde meydana gelen iki ayrı yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili soruşturmalar başlatıldı.
İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangında bir kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybetmesinin ardından bir acı haber de Bornova ilçesinden geldi. Yangın, saat 13.15 sıralarında Meriç Mahallesi 5734 sokakta bulunan iki katlı bir evin alt katında meydana geldi. İddiaya göre oğlu ile birlikte yaşayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen Ahmet Bingöl'ün (88) evde tek bulunduğu sırada, bir anda evden dumanlar yükselmeye başladı. Evden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ahmet Bingöl'ün oğlu İlhami Bingöl'e de haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler etkisiz hale getirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise, dumandan etkilendiği öğrenilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede ise yangının, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.
BABASINI KURTARMAK İSTEDİ ANCAK BAŞARAMADI
Babasının evde tek olması dolayısıyla koşarak evine giden İlhami Bingöl, elleriyle babasını kurtarmaya çalıştı. Yatalak hasta olduğu öğrenilen Ahmet Bingöl ise, oğlunun tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
GECE SAATLERİNDE BİR KİŞİ DE DİKİLİ'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan gece saatlerinde Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde de yangın çıkmış; dumandan etkilenen Suat Burcu (55) kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.