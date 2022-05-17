Video Yaşam İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü! | Video
İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü! | Video

İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü! | Video

17.05.2022 | 16:43

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Bugüne kadar, ülkemiz sularında pek görünmeyen ancak geçtiğimiz aylarda Çanakkale’de görülmeye başlayan zehirli Pusula Denizanası, İzmit Körfezi’nde de görüldü. Ölüsüne bile dokunmanın son derece tehlikeli olduğu denizanasının, İzmit Körfezi’nde görülmesi tedirginlik yarattı

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Türkiye sularında pek görülmeyen ve oldukça zehirli olma özelliği taşıyan Pusula Denizanası, Çanakkale'den sonra Kocaeli İzmit Körfezi'nde de görüldü. İklim değişikliği sonucu suların ısınmasıyla Marmara ve Ege'nin kuzey kıyılarında görülmeye başladığı düşünülen Pusula Denizanası, önceki günde İzmit Körfezi'nde görüntülendi.

TEMAS HALİNDE NELER YAPILMALI?

Salgıladığı sıvı nedeniyle oldukça zehirli olduğu, insanlarda zehirlenme, deride ağrı, kaşıntı, yanma, şişlik ve kızarıklığın yanı sıra kalıcı iz bırakabileceği de öğrenilen Denizanası'nın, ölüsünün bile 48 saat boyunca bu sıvıyı salgıladığı biliniyor. Temas halinde hızlıca deniz suyu ile 15 dakika daha yıkanması öneriliyor. Ayrıca edildikten sonra tatlı suyla el yıkanmamalı. Elin deniz suyuna tekrardan daldırılması ve 15 dakikaya yakın yıkanması gerekir. Yakıcı kapsüller bırakan bu canlının bıraktığı kapsüller tıraş köpüğü yoluyla ciltten sıyrılmalıdır.

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