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OTOMATİK OYNAT
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza | Video 15.09.2022 | 23:27
02:08
Bodrum’da su ishale hattı yine patladı! Deniz kahverengiye büründü | Video 15.09.2022 | 22:23
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Meksika’da tır dehşeti: 10 ölü, 10 yaralı | Video 15.09.2022 | 19:26
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Batman’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdı | Video 15.09.2022 | 19:26
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Hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı | Video 15.09.2022 | 18:23
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Kadın kıyafeti giyip motosiklet çalan hırsız kamerada | Video 15.09.2022 | 17:54
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Tarihi tren garı alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 17:40
03:33
Şişli'de denetimden kaçan sürücü saklandığı binada yakalandı | Video 15.09.2022 | 17:03
03:40
İki genç, minibüsün altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu | Video 15.09.2022 | 17:02
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Bursa'da apartmanda çıkan yangın panik oluşturdu | Video 15.09.2022 | 16:40
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Diyarbakır’ın ilk kadın minibüs şoförü direksiyon başında | Video 15.09.2022 | 16:28
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Köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuk 22 gün sonra taburcu oldu | Video 15.09.2022 | 16:09
04:10
Bayrampaşa’da bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 15:41
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Yağmacılar Trabzon'da yakalandı | Video 15.09.2022 | 15:05
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Başkentte iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı | Video 15.09.2022 | 15:41
İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen Panama bandıralı kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.