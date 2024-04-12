Video Yaşam İzmit'te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video
İzmit'te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video

İzmit'te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video

12.04.2024 | 12:38

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı metruk evin 2’nci katı alev alev yandı. Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı. Küfür edip, tehditler savuran ve mukavemet gösteren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak gerekli işlemler için karakola götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Mahallesi Düz Sokak'taki 2 katlı metruk evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap 2'nci katın tamamına sirayet etti. Panikle dışarıya çıkan ve alev alev yanan evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı. Polis ekiplerince şahıs sakinleştirilmeye çalışıldı. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekiplerine tehditler savuran, küfür eden ve mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı. Şahıs, gerekli işlemler için polis ekiplerince karakola götürüldü.

Yangın söndürülürken itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video 02:27
Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video 12.04.2024 | 12:39
Esenyurt TEM’de makas kazası: 2 yaralı | Video 00:57
Esenyurt TEM’de makas kazası: 2 yaralı | Video 12.04.2024 | 12:39
Üsküdar’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi 00:45
Üsküdar’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi 12.04.2024 | 13:09
Bursa’da makas atarak ilerlerken önündeki araca çarpan otomobil, metro istasyonuna girdi | Video 02:35
Bursa’da makas atarak ilerlerken önündeki araca çarpan otomobil, metro istasyonuna girdi | Video 12.04.2024 | 10:54
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 00:30
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 12.04.2024 | 12:38
İzmit’te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video 02:20
İzmit'te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video 12.04.2024 | 12:38
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sevgilisini rahatsız eden kişiye kurşun yağdırdı! | Video 01:29
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sevgilisini rahatsız eden kişiye kurşun yağdırdı! | Video 12.04.2024 | 11:05
2023’ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video 00:29
2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video 12.04.2024 | 10:57
Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 00:42
Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2024 | 10:55
Bursa’da 6 katlı binanın giriş katı alev alev böyle yandı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 01:11
Bursa'da 6 katlı binanın giriş katı alev alev böyle yandı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 12.04.2024 | 10:12
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi | Video 03:05
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi | Video 12.04.2024 | 10:05
Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! Torbacı, babamın kalbi... 00:11
Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! "Torbacı, babamın kalbi..." 12.04.2024 | 10:41
Eskişehir’den Bursa’ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada | Video 01:18
Eskişehir'den Bursa'ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada | Video 12.04.2024 | 09:51
Makas atan otomobil, metro istasyonuna girdi! 4 yaralı | Video 02:35
Makas atan otomobil, metro istasyonuna girdi! 4 yaralı | Video 12.04.2024 | 09:37
Trafo binasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Trafo binasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.04.2024 | 09:37
Kalkan-19 denetimlerinde 1177 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:03
Kalkan-19 denetimlerinde 1177 düzensiz göçmen yakalandı | Video 12.04.2024 | 08:34
Kahveyi basıp silahla havaya ateş ettiler! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:20
Kahveyi basıp silahla havaya ateş ettiler! Korku dolu anlar kamerada | Video 12.04.2024 | 08:34
Üsküdar’da saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı | Video 02:06
Üsküdar'da saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı | Video 12.04.2024 | 08:34
Yüzler ve İzler | Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak 1. Bölüm | Fikre ve aksiyona adanmış bir ömür 01:46:20
Yüzler ve İzler | Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak 1. Bölüm | Fikre ve aksiyona adanmış bir ömür 12.04.2024 | 08:29
Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada | Video 00:34
Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada | Video 11.04.2024 | 15:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA