"İzmit'te evim yandı" yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı | Video
Beyoğlu Taksim’de, “İzmit’te evim yandı” diyerek dilencilik yapan şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet ve zabıta ekipleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince suçüstü yakalandı. Dilenciye Kabahatler Kanununca 617 lira para cezası kesildi.
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