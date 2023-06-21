Video Yaşam "İzmit'te evim yandı" yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı | Video

"İzmit'te evim yandı" yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı | Video

21.06.2023 | 09:34

Beyoğlu Taksim’de, “İzmit’te evim yandı” diyerek dilencilik yapan şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet ve zabıta ekipleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince suçüstü yakalandı. Dilenciye Kabahatler Kanununca 617 lira para cezası kesildi.

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Fatih Kocamustafapaşa'da, İzmit'te yaşadığı evinin yandığını iddia edip duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen dilenci, daha sonra Taksim'e gelerek burada da dilenmeye devam etti. Taksim'de kendisine para veren turiste sarılarak teşekkür eden dilenci, Beyoğlu Emniyet ve Zabıta Müdürlükleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan dilenci Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülerek Kabahatler Kanunu gereğince 617 Türk Lirası para cezası aldı. Öte yandan dilencinin emniyetteki işlemlerinin ardından İzmit'te evinin yanmadığı öğrenildi.

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